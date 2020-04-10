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В Баку транспортный поток сократился на 30%

​В Баку транспортный поток сократился на 30%

© Report

Согласно исследованиям, проведенным с 1-го до 9-го апреля Центром интеллектуального управления транспортом при Бакинском транспортном агентстве на 43 улицах и проспектах столицы, поток транспортных средств сократился примерно на 30% по сравнению с предыдущим периодом.

Как сообщает Report, об этом сказал глава пресс-службы агентства Маис Агаев.

Однако, по его словам, в практике городов зарубежных стран снижение трафика на дорогах в дни особого карантинного режима составляет не менее 60-70%.

"В Баку наибольшее снижение зафиксировано 5 апреля, а наименьшее - 1 апреля. За последние два дня, то есть 8-9 апреля, наблюдается рост количества транспортных средств", - сказал М.Агаев.

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