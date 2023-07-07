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В Баку, Сумгайыте и Гяндже большинство граждан живут в старых домах

В Баку, Сумгайыте и Гяндже большинство граждан живут в старых домах Согласно итогам опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ), в трех крупнейших городах страны – Баку, Сумгайыте, Гяндже 58% населения проживают в домах, построенных более 30 лет назад.
Инфраструктура
7 июля 2023 г. 11:51
В Баку, Сумгайыте и Гяндже большинство граждан живут в старых домах

Согласно итогам опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ), в трех крупнейших городах страны – Баку, Сумгайыте, Гяндже 58% населения проживают в домах, построенных более 30 лет назад.

Как передает Report, об этом председатель ЦСИ Захид Орудж сказал на конференции "Необходимость внедрения единой формы договора между субъектами строительной отрасли и проблемы, вызванные нерегулируемыми отношениями в отрасли, пути их решения"

"23% граждан проживают в зданиях, построенных за последние 30 лет. 19% участников опроса заявили, что не осведомлены о возрасте дома, в котором проживают, но большинство из них живут в старых домах.

26% ​​респондентов в городе Баку и 18% - в городе Гянджа заявили, что проживают в зданиях, построенных за последние 30 лет, однако в Сумгайыте этот показатель составил всего 7%. 44% участников опроса проживали в зданиях со сроком эксплуатации от 30 до 60 лет, а 13% - старше 60 лет. Кроме того, 7% живут в зданиях, построенных в течение последних 10 лет, 16% — в последние 10-30 лет.

Председатель ЦСИ добавил, что строительная сфера является ведущей отраслью ненефтяного сектора страны и на нее приходится наибольшее количество занятых, товарооборот и отчисления в государственный бюджет.

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Версия на азербайджанском языке Bakı, Sumqayıt və Gəncədə vətəndaşların çoxu köhnə binalarda məskunlaşıb

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