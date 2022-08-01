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В Баку строится новый надземный пешеходный переход

В Баку строится новый надземный пешеходный переход В Баку на пересечении проспекта Мардакян с автодорогой Гала-Пираллахы строится новый надземный пешеходный переход.
Инфраструктура
1 августа 2022 г. 10:14
В Баку строится новый надземный пешеходный переход

В Баку на пересечении проспекта Мардакян с автодорогой Гала-Пираллахы строится новый надземный пешеходный переход.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, проектная длина перехода составляет 65,4 метра, внутренняя ширина - 4,5 метра.

Высота перехода составит 5,5 метров, он будет представлять собой металлическую конструкцию решетчатой формы с открытым верхом.

Здесь будут установлены соответствующие международным стандартам пешеходные пандусы для обеспечения комфортного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yeni yerüstü piyada keçidi inşa edilir

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