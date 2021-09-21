В Баку строится новая станция метро

В Баку строится новая станция с условным названием "Б-04" на фиолетовой ветке ЗАО "Бакинский метрополитен".

В Баку строится новая станция с условным названием "Б-04" на фиолетовой ветке ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report, станция будет располагаться за спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева на улице Джалила Мамедгулузаде.

По аналогии со станциями "Мемар Аджеми" и "8 ноября" фиолетовой ветки, строительство ведется методом "стены в грунте". Он более экологичен и позволяет вести эффективное строительство на ограниченном пространстве.

Общая протяженность станционного комплекса составляет 170 метров. Глубина станции колеблется в пределах 29-32 метра в зависимости от рельефа местности. Комплекс будет состоять из 4 уровней. На верхнем уровне разместятся кассовый зал и вестибюль. Второй - переходный или технический уровень. Третий уровень – это мезонин для перехода к платформе. На платформе будет расположен путь станции и зал ожидания. Платформа предназначена для составов из 7 вагонов, как и на других станциях фиолетовой ветки.

Станция будет иметь 4 входа и выхода. В строящемся в поселке Ходжасан депо фиолетовой ветки будет расположена 27-я станция метрополитена. Станция "Б-04" станет 28-й по счету станцией.