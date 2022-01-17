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В Баку столкнулись два пассажирских автобуса

В Баку столкнулись два пассажирских автобуса На улице Шейха Шамиля в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием находящегося во временной эксплуатации физического лица Малика Оруджова автобуса, курсирующего по регулярному маршруту №77.
Инфраструктура
17 января 2022 г. 17:49
В Баку столкнулись два пассажирских автобуса

На улице Шейха Шамиля в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием находящегося во временной эксплуатации физического лица Малика Оруджова автобуса, курсирующего по регулярному маршруту №77.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По информации, автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В момент ДТП в автобусе не было пассажиров.

Другое ДТП произошло на Бинагадинском шоссе. Столкнулись два автобуса, временно эксплуатируемые ООО "Çinar Trans" и курсирующие по регулярным маршрутам №133 и №165. Как сообщили в компании-перевозчике ООО "Çinar Trans", в результате ДТП пострадал один человек.

В Бакинском транспортном агентстве по обоим фактам ведется разбирательство.

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