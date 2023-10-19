В Баку стартовала Каспийская строительная неделя

Сегодня в рамках крупнейшего мероприятия региона в строительном секторе - Каспийской строительной недели – стартовал осенний сезон выставок.

Сегодня в рамках крупнейшего мероприятия региона в строительном секторе - Каспийской строительной недели – стартовал осенний сезон выставок.

Как сообщает Report, начали работу 3-я Азербайджанская Международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" Rebuild Karabakh, 28-я Азербайджанская международная выставка строительства BakuBuild, 15-я юбилейная Международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" - Aquatherm Baku. Одновременно проходит 11-я Каспийская международная выставка дорожной инфраструктуры и общественного транспорта Road&Traffic.

Всего в строительной неделе примут участие более 370 компаний из Азербайджана, Германии, Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Южной Кореи, Чехии, Китая, Финляндии, Франции, Ирана, Испании, Италии, Индии, Казахстана, Литвы, Венгрии, Нидерландов, Узбекистана, Российской Федерации, Словении, Турции.

Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Чехия, Венгрия, Узбекистан и Российская Федерация представлены на выставках национальными и региональными стендами.

Целью выставки Rebuild Karabakh, единственной и первой специализированной выставки, посвященной восстановлению Карабаха, является привлечение внимания к позитивным преобразованиям в регионе, а также вовлечении в процесс его восстановления организаций и предприятий – участников выставки, в числе которых представлены как азербайджанские, так и зарубежные компании.

Следует отметить, что в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в ходе выставки Rebuild Karabakh 2021, организаторы ряда международных выставок и конгрессов Caspian Event Organisers и Iteca Caspian пожертвовали часть полученного в первые два года выставки дохода в Фонд возрождения Карабаха для оказания поддержки работам по восстановлению и реконструкции территорий, освобожденных от оккупации. В настоящее время продолжается сотрудничество в этом направлении с Фондом возрождения Карабаха.

Выставка Rebuild Karabakh охватывает сферы экологии, энергетики, информационных технологий, строительства, строительных материалов, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, транспорта, безопасности, дорожного строительства и инфраструктуры, образования, туризма, культурного наследия и ряда других отраслей.

Выставки с многолетней историей BakuBuild и Aquatherm Baku, которые прочно зарекомендовали себя в качестве ведущих событий региона и неизменных каналов поступления на рынок страны новых товаров и услуг в строительной сфере, дадут возможность провести личные встречи с целевой аудиторией и построить новый бизнес.

Выставка BakuBuild представляет собой площадку, на которой представлены последние достижения компаний в области строительства, равно как и самые новые технологии. В ходе мероприятия посетители познакомятся с технологическими наработками, позволяющими значительно улучшить строительные процессы. BakuBuild объединяет под одной крышей представителей различных компаний, поставщиков и профессионалов в области строительства. Посетители получают возможность установить новые деловые контакты, обсудить возможные партнерские отношения и расширить профессиональные связи.

Экспозиция BakuBuild охватвает следующие сферы: интерьер, спортивные товары, освещение, изоляционные системы, ландшафт, строительные материалы и продукты, строительное производство и оборудование и т.п.

Выставка Aquatherm Baku уже 15 лет занимает в регионе верхнюю строчку рейтинга профессиональных выставок в области отопления, вентиляции, бассейнов, саун, спа, кондиционирования (HVAC) и прочего оборудования. Выставка будет охватывать следующие сферы: очистители воздуха, кондиционеры, радиаторы, системы вентиляции, системы отопления, теплоизоляционные материалы, ванны и джакузи, сауны, бассейны, обогреватели, компрессоры, холодильники, технологии очистки сточных вод, технологии защиты окружающей среды, фильтры, фитинги, трубопроводы, насосы, чиллеры, солнечная энергия и т.п.

Road&Traffic - специализированная выставка в сфере дорожной инфраструктуры Азербайджана, а также площадка для встречи профессионалов в этой области и областях общественного транспорта, безопасности дорожного движения и информационных технологий. Она предоставляет подрядчикам уникальную возможность обменяться опытом с экспертами в сфере дорожного строительства, а также представить им современные решения проектирования и строительства дорог, мостов и тоннелей, изучить спрос рынка и потенциал продаж продуктов интеллектуальной транспортной системы (ИНС) и встретиться с представителями операторов общественного транспорта страны.

Во время выставок обычно организуются сессии, панельные дискуссии и другие мероприятия, в ходе которых эксперты и специалисты делятся своими знаниями и опытом в области строительства. Благодаря этому посетители могут получить новые знания и информацию о последних тенденциях в отрасли, а также повысить профессиональные навыки. Кроме того, международный статус выставок дает возможность участникам представить свою продукцию как на внутреннем, так и на зарубежном рынке, равно как и изучить новые рынки и их возможности.

Деловая программа Каспийской строительной недели включает в себя панельные дискуссии по плану мероприятий "Великого возвращения" на освобожденные территории Азербайджанской Республики, двусторонние деловые встречи (B2B) и прочие мероприятия.

Поддержку выставкам оказывают Министерство экономики, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Государственное агентство жилищного строительства, Агентство по развитию средних и малых предприятий (KOBIA), Союз архитекторов Азербайджана, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Национальная Конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана и Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

Выставки продлятся до 21 октября.