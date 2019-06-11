Станция метро "Хатаи" откроется в августе

"Станция Бакинского метрополитена "Хатаи" будет открыта в августе".

Как сообщает Report, об этом заявил зампред ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

По словам Х.Мамедова, в настоящее время на станции идут пуско-наладочные работы эскалаторов: "Мы стараемся как можно быстрее сдать станцию в пользование пассажиров. Строительно-монтажные работы близятся к завершению. Эскалаторы уже установлены. Станция будет сдана в эксплуатацию в августе".

Станция Хатаи введена в эксплуатацию в 1968 году. Во время ремонта были демонтированы три эскалатора "ЛТ-2", которые использовались на станции со дня ввода в эксплуатацию. Они заменены на эскалаторы типа Victoria Tube немецкой компании Thyssen Krupp Fahrtreppe.