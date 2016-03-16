Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство при Кабинете министров принимает меры для централизованной деятельности общественного транспорта в столице, соблюдения правил общественного порядка, а также установки остановок и стоянок.

Об этом в заявлении Report сказал специалист по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Рауф Миргуламов.

По его словам, для решения указанных вопросов в Баку создаются центры обмена транспортом.

"В настоящее время ведется работа в этом направлении. Скорее всего, подобные узлы будут организованы рядом с крупными торговыми центрами, центрами общепита, станциями метро, вблизи автовокзалов, местах широкого использования общественного транспорта. После создания указанных центров будут устранены негативные моменты в связи с парковкой такси в неположенном месте, а также решится проблема, связанная с препятствиями, создаваемыми маршрутным автобусам.

Для этого в различных частях Баку проводятся исследования. Проблему нельзя решать поверхностно, так как это может привести к более серьезным последствиям. Для устранения проблем требуется определенное время", - добавил Р.Миргуламов.

Отметим, что таксисты, занимающиеся в Баку частной деятельностью и паркующие свои автомобили на остановках, препятствуют передвижению пассажиров, автобусов и других транспортных средств.