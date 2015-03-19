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    ​В Баку создают новый переход для упрощения движения транспорта на дорогах

    Это поможет нормализовать движение транспорта

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В целях ликвидации плотности движения транспорта на столичных дорогах и участках пересечения проезжающих через улицу Ю.Сафарова и проспекта Бабека транспортных средств, на отрезке дороги планируется создание перехода для разворота на улице Ю.Сафарова.

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Пюнхан Мурсалиев.

    По его словам, это поможет нормальному передвижению транспорта, движущегося от проспекта Бабека к улице Кероглу Рагимова и Хатаинскому проспекту.

    Таким образом, автомобили, движущиеся от проспекта Бабека к улице Ю.Сафарова, совершив разворот, смогут вновь выехать на улицу Кероглу Рагимова и проспект Хатаи. 

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