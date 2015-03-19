​В Баку создают новый переход для упрощения движения транспорта на дорогах

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В целях ликвидации плотности движения транспорта на столичных дорогах и участках пересечения проезжающих через улицу Ю.Сафарова и проспекта Бабека транспортных средств, на отрезке дороги планируется создание перехода для разворота на улице Ю.Сафарова.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Пюнхан Мурсалиев.

По его словам, это поможет нормальному передвижению транспорта, движущегося от проспекта Бабека к улице Кероглу Рагимова и Хатаинскому проспекту.

Таким образом, автомобили, движущиеся от проспекта Бабека к улице Ю.Сафарова, совершив разворот, смогут вновь выехать на улицу Кероглу Рагимова и проспект Хатаи.