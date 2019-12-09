В Азербайджане совместно с Россией создается Сервисный центр по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов

В понедельник на территории аэропорта «Забрат» состоялась церемония закладки фундамента Сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов.

Как передает Report, новый «Вертолетный сервисный центр» будет построен в рамках реализации совместных проектов согласно решениям азербайджано-российской межправительственной комиссии в сфере экономического сотрудничества в части партнерства по развитию гражданской авиации и станет единственным в регионе подобного рода объектом. Проект будет осуществлен совместно с российским акционерным обществом «Вертолеты России».

Соответствующее соглашение подписали президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Джахангир Аскеров и генеральный директор АО "Вертолеты России" Андрей Богинский.

На церемонии также участвовали вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономического развития России Максим Орешкин, посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

После ознакомления с выделенной под строительство территорией, была проведена официальная церемония закладки фундамента, участники мероприятия опустили капсулу.

Проект по созданию Сервисного центра по капитальному ремонту и обслуживанию вертолетов - это продолжение экономической политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева по развитию ненефтяного сектора. Центр послужит укреплению двухсторонних связей между Азербайджаном и Россией, а также создаст новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов, позволит охватить не только парк вертолетов страны различного назначения, но также привлечь региональных операторов российской вертолетной техники для ремонта.

В первые годы функционирования сервисного центра планируется ремонт четырех-шести вертолетов различных модификаций, с последующим наращиванием производственных мощностей до 8-10 винтокрылых машин в год.

Создание такого уникального и конкурентоспособного предприятия на территории Азербайджана станет очередным залогом успеха развития малой авиации в стране, подготовки новых кадров в авиационной сфере.