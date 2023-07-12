В Баку состоялся семинар IATA Risk-Based IOSA

В Баку прошел семинар IATA "Risk-Based IOSA", организованный Межгосударственным советом по авиации и использованию воздушного пространства совместно с IATA при поддержке авиакомпании Silk Way West Airlines.

В Баку прошел семинар Risk-Based IOSA, организованный Межгосударственным советом по авиации и использованию воздушного пространства совместно с IATA при поддержке авиакомпании Silk Way West Airlines.

Как сообщает Report, основная задача семинара – ознакомление с новой риск-ориентированной моделью проведения аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA).

Свыше 40 специалистов по качеству и безопасности полетов, включая сотрудников авиакомпаний и представителей авиационных администраций государств СНГ, приняли участие в семинаре.

Всем участникам семинара были выданы сертификаты о прохождении обучения.

В ходе мероприятия специалистами IATA была представлена информация по следующим темам: риск-ориентированная модель аудита IOSA; основные изменения программы аудита; планирование и подготовка аудита; проведение аудита; оценка зрелости ключевых компонентов системы управления безопасностью полетов авиакомпании и т.д.

Отметим, что риск-ориентированная модель аудита IOSA предлагает проводить индивидуально адаптированный аудит для каждой авиакомпании, основываясь на оценке рисков, специфических для проверяемой организации. Данные риски включают особенности эксплуатации, предыдущий опыт прохождения аудита, авиационные события и другие факторы.

Кроме того, новый подход включает оценку зрелости ключевых элементов системы управления безопасностью полетов.