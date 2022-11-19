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В Баку состоялся пробег электромобилей и гибридных авто

В Баку состоялся пробег электромобилей и гибридных авто В Баку состоялся пробег электромобилей и гибридных автомобилей
Инфраструктура
19 ноября 2022 г. 17:10
В Баку состоялся пробег электромобилей и гибридных авто

В Баку состоялся пробег электромобилей и гибридных автомобилей.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении министерств энергетики и экологии и природных ресурсов.

Автопробег организован министерствами при поддержке Азербайджанской автомобильной федерации.

Участники внесли свой вклад в улучшение качества воздуха, высадив деревья на территории поселка Мушфигабад.

Пробег "зеленых" автомобилей направлен на пропаганду использования экологически чистых машин. Колонны электрокаров проехали по городу по маршруту Мушфигабад - Гобустанская гибридная электростанция. Здесь участники пробега посмотрели презентацию об участии сектора электроэнергетики в выбросах углерода, мерах по сокращению выбросов в атмосферу, экономии традиционного топлива при производстве электроэнергии.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана, пассажирские электрокары не старше трех лет и зарядные станции к ним освобождены от ввозной таможенной пошлины.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda elektromobil və hibrid avtomobillərlə yürüş keçirilib

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