В Баку состоялся форум по регистрации и управлению муниципальными землями

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Службе государственного реестра недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества (ГКВИ) состоялся рабочий форум на тему "Принцип "одного окна" при урегулировании земельных отношений: оптимальный подход к регистрации и управлению муниципальными землями". Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, на мероприятии приняли участие представители Аппарата Госкомитета, Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции, Службы государственного реестра недвижимого имущества (СГРНИ), Государственного агентства по организации государственного управления землями, Службы кадастра и адресного реестра недвижимого имущества, председатели около 30 городских и районных муниципалитетов и представители СМИ.

Заместитель председателя ГКВИ Рафиг Джалилов сообщил, что основной целью мероприятия является просвещение общественности по сути внедренного Госкомитетом принципа "одного окна" при урегулировании земельных отношений, значении регистрации и управления муниципальными землями.

Он отметил, что все операции, касающиеся обеспечения прав собственности на имущество, проводятся только по одному адресу - в территориальных управлениях СГРНИ. Так, все вопросы относительно выдачи выписок, кадастровых вопросов, измерения, технической инвентаризации, оформления технической документации решаются по принципу "одного окна". В то же время здесь решаются вопросы по назначению, пользованию, аренде, передаче в собственность, изменению категории земельных участков. Отныне муниципалитеты, граждане, физические и юридические лица могут регистрировать принадлежащее им имущество и земельные участки только по одному адресу.

Глава Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Мехди Саламзаде выступил на мероприятии на тему "Регулирование муниципальной собственности и имущества в соответствии с законодательством". Он затронул вопрос управления муниципальной собственностью в соответствии с законодательством, значения регистрации в государственном реестре, координации деятельности соответствующих структур в регулировании муниципальной собственности.

Заместитель председателя ГКВИ Рафиг Джалилов сообщил журналистам, что до 2019 года будет завершен кадастровый учет земель на территории всей страны: "Эти работы завершатся в ближайшие 2-3 года. Мы уже подготовили усовершенствованную базу кадастровых данных Баку и Сумгайыта. В Гяндже и Шеки этот процесс завершиться в середине 2016 года. На остальных территориях кадастровый учет земель завершится до 2019 года".