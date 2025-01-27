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В Баку состоялось заседание рабочей группы по вопросам экологически чистого транспорта

В Баку состоялось заседание рабочей группы по вопросам экологически чистого транспорта В Министерства цифрового развития и транспорта состоялось заседание рабочей подгруппы по вопросам стимулирования оборота экологически чистых транспортных средств.
Инфраструктура
27 января 2025 г. 19:03
В Баку состоялось заседание рабочей группы по вопросам экологически чистого транспорта

В Министерстве цифрового развития и транспорта состоялось заседание рабочей подгруппы по вопросам стимулирования оборота экологически чистых транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, данная структура действует при рабочей группе "Физическая инфраструктура" Комиссии по деловому климату и международным рейтингам.

В рамках заседания организации, входящие в подгруппу, представили информацию о проделанной в 2024 году работе и приоритетах на текущий год.

Ассоциация автомобильных дилеров Азербайджана представила обзор текущей ситуации в автомобильном секторе, обозначила тенденции, вызовы и предложила меры для его оздоровления. Участники также обсудили развитие инфраструктуры для электромобилей, в том числе интеграцию зарядных станций в Единую платформу, разработанную компанией "Азеришыг".

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