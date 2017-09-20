В Баку состоялась сессия Caspian Energy Transport Forum

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня прошла специальная сессия Caspian Energy Transport Forum, организованная Caspian European Club и Caspian American Club с участием министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде.

Как сообщает Report, выступивший на бизнес-форуме Рамин Гулузаде рассказал участникам о мерах, предпринимаемых в направлении дальнейшего развития транспортного сектора, усовершенствования соответствующей инфраструктуры, о планах и перспективах.

На встрече также были обозначены направления расширения сотрудничества с частным сектором, а также обсуждены вопросы, интересующие компании-члены Caspian European Club и Caspian American Club.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев отметил, что до конца года Caspian European Club проведет ряд аналогичных мероприятий и в других секторах экономики: "8 декабря 2017 года состоится Caspian American Forum Baku–2017, в котором примут участие более 300 делегатов компаний, представляющих страны Северной и Южной Америки, а также каспийско-черноморский, средиземноморский и балтийский регионы".

"В рамках возобновления деятельности Caspian Energy Georgia в марте 2018 года при поддержке правительств Грузии и Азербайджана, а также Caspian European Club состоится 5-й Международный Caspian Energy Forum, на открытии которого планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили", - заключил Тельман Алиев.