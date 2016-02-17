​В Баку состоялась презентация проекта "Каспийский транзитный коридор" - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане состоялась презентация проекта "Каспийский транзитный коридор".

Как передает Report, на мероприятии приняли участие члены Консультационного совета Каспийского стратегического института - бывший командующий Военно-морскими силами Турции Метин Атач, бывший посол Турции в России Халил Акынджи, генеральный секретарь Каспийского стратегического института (HASEN) Халдун Яваш, координатор Каспийского стратегического института по стратегии и политике Ручан Кая, координатор института по Каспийскому региону Кямаля Пашаева.

Выступивший на мероприятии Х.Яваш проинформировал о деятельности института и ее итогах за прошедший год, отметив, что структура приступила к изучению конкурентоспособности экономики Азербайджана.

Он отметил, что экономика Азербайджана крупнейшая на Кавказе: "В результате политики президента страны Ильхама Алиева Азербайджан находится на лидерских позициях. Азербайджан реализует важные проекты совместно с Турцией и Грузией. Бакинский порт увеличивает значение проектов Восток-Запад и Шелковый путь".

К.Пашаева в своем выступлении рассказала о социальных проектах HASEN. Региональный координатор сообщила, что одним из проектов является проект по развитию женщин в Ходжавенде. По ее словам, в проекте участвуют около 40 женщин: "Женщины обучаются ковроткачеству. После завершения проекта мы планируем создать фонд поддержки проекта с целью продолжения работ. Фонд поддержат предприниматели".

Второй проект, по словам К.Пашаевой, относится к мультикультурализму. В рамках проекта "Тысяча мелодий, одна симфония" будут представлены короткометражные фильмы. Презентация проекта состоится в США.

Р.Кая проинформировал о проекте "Каспийский транзитный коридор", отметив, что этот отчет готовился в течение года. По его словам, анализируется влияние проекта на развитие Азербайджана и региона: "Китай и Европа используют различные коридоры для взаимной торговли. Мы стараемся показать выгоду Каспийского транзитного коридора. Внешняя торговля на 82% осуществляется сухопутными маршрутами. Это обходится дорого. Железнодорожная торговля еще не развита в регионе. Каспийский транзитный коридор между Турцией и Китаем выгоден с позиции сроков и тарифов. Этим способом страны могут диверсифицировать свои экономики, что очень важно в эпоху падения цен на нефть".

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Р.Кая сообщил, что взаимная торговля Турции, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана составляет 5% общего товарооборота этих стран.

Он отметил, что эти страны не могут использовать существующий потенциал из-за инфраструктурной недостаточности, возникающих в ходе перевозок проблем и высоких цен: "Турция экспортирует в Азербайджан товаров на сумму 2,9 млрд. долларов, однако объемы импорта из Азербайджана в Турцию невысоки. Из этих стран больше всего товаров в Турцию импортирует Казахстан. В настоящее время товарооборот Турции с Китаем составляет 24 млрд. долларов и в 2020 году планируется довести эту цифру до 100 млрд. долларов. Перевозки по Каспийскому транзитному коридору могут осуществляться в более короткие сроки и по низким ценам. Этот коридор сыграет важную роль в диверсификации экономики транзитных стран".

По мнению Р.Кая, Азербайджан единственная страна региона в сравнении с Казахстаном и Туркменистаном, завершившая свои инфраструктурные и портовые проекты.

По его словам, после завершения инфраструктурных проектов Казахстаном и Туркменистаном будут упрощены перевозки через Каспий, а также увеличится транзитная доля Каспия в торговле Турции и Европы с Китаем.

"Тем самым, логистический коридор присоединится к существующему энергетическому коридору", - добавил Р.Кая.