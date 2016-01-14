Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялась четырехсторонняя встреча глав железнодорожных ведомств Азербайджана, Казахстана, Грузии и Украины.

Как сообщает Report, мероприятие открыл вступительным словом председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, отметивший большую значимость сегодняшней встречи: "Сегодня мы обсудим льготные тарифные условия на транзитные грузоперевозки, и в связи с этим будет подписан документ".

Президент АО "Казахстанские железные дороги" Аскар Мамин в своем выступлении отметил, что общий объем грузоперевозок по Транскаспийскому транспортному коридору до 2020 года составит 300 тыс. контейнеров: "Подписание документа принесет успех каждой из четырех стран. Грузоперевозки в этом направлении значимы и выгодны для нас всех".

На мероприятии также приняли участие председатель АО "Грузинские железные дороги" Мамука Бахтадзе, исполняющий обязанности председателя правления АО "Украинские железные дороги" Александр Завгородний, председатель ЗАО "Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев и генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Затем обсуждения продолжились в закрытом формате.

На совещании обсуждались вопросы, касающиеся объема грузоперевозок между Азербайджаном, Казахстаном, Грузией и Украиной, определения комплексных конкурентоспособных условий для контейнерных поездов из Европы в Китай через территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана и в обратном направлении, а также льготных тарифных условий на экспорт грузов из Украины в Казахстан через территории Грузии и Азербайджана.

В заключение мероприятия были подписаны документы, касающиеся определения льготных тарифных условий.