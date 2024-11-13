В Баку состоится заседание министров, ответственных за градостроительство

В рамках Бакинской климатической конференции COP29 20 ноября состоится заседание министров, ответственных за градостроительство.

В рамках Бакинской климатической конференции COP29 20 ноября состоится заседание министров, ответственных за градостроительство.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

По его словам, в рамках заседания состоятся четыре параллельных круглых стола. Министры и руководители администраций городов обсудят проблемы и пути борьбы с изменением климата, сказал он.

Председатель отметил, что на заседании будет представлена новая инициатива Азербайджана, включающая Многоуровневую программу действий.