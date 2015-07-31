В Баку состоится сессия Межгоссовета по авиации и использованию воздушного пространства

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Делегация Межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства (Межгоссовет) во главе с президентом Татьяной Анодиной на днях посетила с рабочим визитом Азербайджан.

Как сообщили Report в AZAL, в ходе визита Татьяна Анодина провела ряд встреч, в том числе с премьер-министром Азербайджанской Республики Артуром Раси-заде и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

Т.Анодина отметила, что штаб-квартира организации в Баку уже приступила к активной работе и подписан ряд распорядительных документов, в том числе соглашение с ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

По ее словам, на переговорах подчеркнута важность проведения сессии Межгоссовета, которая пройдет во второй половине октября этого года в Баку.

"Это станет очень большим и знаковым событием для международной гражданской авиации. На встрече с президентом Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Олумуива Бенардом Алиу в июне этого года я пригласила его принять участие в Бакинской сессии Межгоссовета. Президент Совета ИКАО с большой признательностью принял данное приглашение и дал предварительное согласие. Мы также планируем пригласить и других руководителей международных организаций", - отметила Т.Анодина.