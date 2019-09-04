В Баку состоится очередное заседание Международного транспортного форума

В Баку состоится очередное заседание Группы по автомобильному транспорту Международного транспортного форума (ITF).

Об этом сообщила Report пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) Нурида Аллахъярова.

По ее словам, очередное заседание группы состоится 14-15 октября в Баку по инициативе ГСАТ.

Отмечается, что на заседании примут участие около 100 стран-членов ITF.

Международный транспортный форум в настоящее время насчитывает 57 членов. Азербайджан с апреля 1998 года имеет статус полноправного члена организации.