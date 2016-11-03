В Баку состоится 4-я по счету техническая встреча по обсуждению транспортного коридора "Лапис-Лазули"

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 15-16 ноября состоится 4-я по счету техническая встреча по обсуждению транспортного коридора "Лапис-Лазули".

Как сообщили Report в посольстве Афганистана в Баку, встреча пройдет на уровне экспертов, в связи с чем в столицу Азербайджана прибудут представители различных министерств Афганистана, Турции, Туркменистана и Грузии, которые обсудят вопросы реализации этого проекта.

Отметим, что проект "Лапис-Лазули" подразумевает создание транспортного коридора из Афганистана в Европу через Туркменистан, Азербайджан и Грузию. Далее транспортный коридор будет соединен с транспортными магистралями Турции.

Третья встреча на уровне экспертов до этого прошла в Стамбуле.