В Баку согласуют тарифы на грузоперевозки по БТК на 2018 год

© Report

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку проходит общее собрание Объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Международный транскаспийский транспортный маршрут".

Как сообщает Report, на мероприятии обсуждаются вопросы согласования и утверждения тарифов на грузоперевозки по МТТМ и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс на 2018 год. Кроме того, состоятся обсуждения плана объема перевозок, плана мероприятий, плана заседаний, суммы ежегодного членского взноса, штатного расписания Объединения юридических лиц и пр.

В ходе обсуждений подчеркнута важность увеличения грузопотока между странами, эффективного использования МТТМ, а также необходимость использования потенциала этого коридора и привлечения грузов в этом направлении. Было отмечено, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была введена в эксплуатацию 30 октября, что способствует усилению транзитного потока по МТТМ.

По итогам общего собрания с участием председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова, президента Национальной компании "Казахстанские железные дороги" Каната Алпысбаева, заместителя председателя АО "Грузинские железные дороги" Алекси Николашвили, гендиректора Турецкой железной дороги Вейси Курта, председателя Азербайджанского Каспийского морского пароходства Рауфа Велиева и заместителя гендиректора Батумского морского порта Ильяса Мукатова будут подписаны соответствующие документы.