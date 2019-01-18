В Баку начнется процесс эвакуации на стоянку транспортных средств, нарушающих правила парковки

Баку. 18 января REPORT.AZ/ "В ближайшие дни начнется процесс эвакуации на стоянку транспортных средств, нарушающих правила стоянки, остановки и парковки на административной территории Баку, в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках".

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

"Принимая это во внимание, мы вновь призываем водителей соблюдать правила стоянки, остановки и парковки. Для информации сообщаем, что за административные правонарушения, предусмотренные в ст. 346.1, 346.2 и 346-1.5 Кодекса об административных проступках, в отношении лица, допустившего правонарушение, назначается административное взыскание, а транспортное средство отправляется на охраняемую штрафстоянку. Адрес штрафстоянки указывается в протоколе об административном взыскании. Протокол немедленно размещается в центральной информационной системе соответствующего органа исполнительной власти, пользователь транспортного средства, совершивший административный проступок, информируется о протоколе в порядке, предусмотренном в ст. 125.2 Кодекса”, - сказал М.Агаев.