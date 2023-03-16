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В Баку снизят скоростные ограничения на 14 дорожных участках

В Баку снизят скоростные ограничения на 14 дорожных участках Бакинское транспортное агентство при главе исполнительной власти города Баку подготовило и согласовало с Главным управлением государственной дорожной полиции министерства внутренних дел (МВД) предложения по снижению скоростных ограничений на 14 дорожных у
Инфраструктура
16 марта 2023 г. 16:11
В Баку снизят скоростные ограничения на 14 дорожных участках

Бакинское транспортное агентство при главе исполнительной власти города Баку подготовило и согласовало с Главным управлением государственной дорожной полиции министерства внутренних дел (МВД) предложения по снижению скоростных ограничений на 14 дорожных участках.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления агентства Вюсал Керимли.

По его словам, на указанных дорожных участках поэтапно будут установлены соответствующие дорожные знаки.

"Статистика показывает, что одной из основных причин ДТП на территории столицы является высокая скорость. Мы верим, что водители будут соблюдать скоростные ограничения", - отметил председатель.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 14 yol sahəsində sürət hədləri endiriləcək

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