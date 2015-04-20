В Баку снизились цены на рынке коммерческих объектов

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ За март этого года средние цены на рынке коммерческих объектов в Баку снизились на 15,17%, за первый квартал - на 15,93%, за последний год - на 19,91%, и на 1 апреля 2015 года составили 3 748 долларов/кв. м. Об этом заявил Report президент консалтинговой компании MBA Нусрат Ибрагимов.

По его словам, цены в I зоне города Баку составили 4 964 долларов/кв. м, во II зоне - 4 096 долларов/кв. м, в III зоне - 2 868 долларов/кв. м, в IV зоне - 1 194 долларов/кв. м. Наибольшее снижение цен в месячном исчислении зафиксировано в I зоне (-21,46%), наименьшее - в IV зоне (-9,20%).

Согласно месячному исследованию компании MBA, за март цены на аренду коммерческих объектов снизились на 16,81%, за первый квартал - на 23,67%, за последний год - на 32,85%, и на 1 апреля 2015 года составили 14,35 долларов/кв. м.