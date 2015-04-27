​В Баку снизились цены на рынке аренды жилья

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Относительное снижение активности на рынке аренды жилья за март этого года привело, в целом, к снижению цен на аренду жилья в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет мониторинговой группы консалтинговой компании MBA Ltd, в манатном выражении цены снизились на 4% - с 665 манатов за квартиру до 639 манатов за квартиру. В результате девальвации в долларовом выражении средняя стоимость аренды жилья снизилась на 28%, с 848 долларов до 609 долларов.

Число сделок на рынке аренды жилья снизилось на 5% - со 112 до 106. Арендная плата за 1 кв. м выросла на 5% - с 8,8 AZN/кв. м до 9,3 AZN/кв. м, в долларовом выражении - снизилась на 21,53% - с 11.24 USD/кв. м до 8,82 USD/кв. м.

За март этого года на рынке аренды жилья наблюдалось уменьшение средней площади комнат и квартир, и, в то же время, повышение цен в манатном выражении, что объясняется изменением курса маната в феврале.

За отчетный месяц в общем портфеле предложений доля дорогих квартир (с арендной платой выше 1 000 манатов) снизилась на 7,6%, дешевых (с арендной платой ниже 500 манатов) - на 11,8% по сравнению с февралем. Стоимость арендованного жилья по средней цене (500-1000 манатов) выросла на 7,6%, что связано с повышением спроса на жилье в данном сегменте.

Согласно исследованию, за этот период за арендой жилья обращались, в основном, граждане, ждущие завершения строительства новостроек и мигранты, приехавшие в столицу ради работы. Определенную часть портфеля спроса составляли краткосрочные контракты на аренду жилья (1-2 месяца).