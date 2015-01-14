В Баку снизились цены на первичном рынке жилья

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ За декабрь прошлого года на первичном рынке жилья наблюдалось снижение цен на жилье "под маяк" на 1,67% - с 1 377 долларов до 1 354 долларов за кв. метр, или же с 1 080 манатов до 1 062 манатов за кв. метр в национальной валюте. Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском отчете мониторинговой группы консалтинговой компании MBA Consulting Group.

Общий объем портфеля предложений по сравнению с ноябрем остался неизменным на уровне 535 единиц, что по сравнению с началом 2014 года меньше на 0,1%, а по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года больше на 0,01%.

На первичном рынке жилья цены на большую часть жилья варьируют в пределах 800-1 250 манатов за кв. метр, что составляет 50.9% от общего портфеля. 49,1% портфеля составляет дешевое жилье по цене до 800 манатов за кв. метр и дорогое жилье по цене выше 1 250 манатов за кв. метр.

В целом, исследование за декабрь 2014 года показывает, что на первичном рынке жилья цены на однокомнатные квартиры "под маяк" остались неизменными, цены на двух-, трех- и многокомнатные квартиры снизились соответственно на 8%, 5% и 6%. Это объясняется снижением покупательной способности.

За прошлый месяц на первичном рынке жилья средняя площадь жилья "под маяк" увеличилась и составила 113,2 кв. метра. Средняя площадь однокомнатных квартир составила 59,0 кв. метров, двухкомнатных - 88,3 кв. метра, трехкомнатных - 130,8 кв. метров, четырех- и пятикомнатных соответственно 181,0 и 239,0 кв. метров.

За отчетный месяц на рынке новостроек наибольшее снижение цен зафиксировано в Абшеронском, Насиминском и Низаминском районах соответственно на 5,9%, 6,0% и 9,5%. Наибольший рост цен был зафиксирован в Хатаинском районе (+4,2%).