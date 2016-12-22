В Баку снесут старые одно- и двухэтажные здания

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Баку могут снести так называемые "хрущевки", построенные во времена СССР.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор Бакинского государственного проектного института Ильгар Исбатов.

"В рамках пилотных проектов планируется улучшение жилищных условий людей и снос зданий, портящих вид города. В основном, это одно- и двухэтажные здания. Снос так называемых "хрущевок" может начаться спустя определенное время. Однако сначала планируется переселение малоэтажных зданий, представляющих опасность для жителей. Процесс охватывает все районы города Баку", - сообщил И.Исбатов.