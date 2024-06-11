В Баку сдана в эксплуатацию новая сеть автобусных полос

В Баку на улице Шамси Бадалбейли, начиная от пересечения с улицей Самеда Вургуна до пересечения с улицей Рашида Бейбутова организованы новые специальные полосы движения.

В Баку на улице Шамси Бадалбейли, начиная от пересечения с улицей Самеда Вургуна до пересечения с улицей Рашида Бейбутова организованы новые специальные полосы движения.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, на данном участке дороги проведены линии разметки в соответствии с требованиями автобусной полосы, установлены соответствующие дорожные знаки.

В настоящее время всего на 21 улице и проспекте Баку, в том числе на улице Шамси Бадалбейли, организованы специальные полосы движения общей протяженностью 64,7 км.

Подобное планируется провести еще на 31 улице и проспекте.