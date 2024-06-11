О нас

В Баку сдана в эксплуатацию новая сеть автобусных полос

В Баку сдана в эксплуатацию новая сеть автобусных полос В Баку на улице Шамси Бадалбейли, начиная от пересечения с улицей Самеда Вургуна до пересечения с улицей Рашида Бейбутова организованы новые специальные полосы движения.
Инфраструктура
11 июня 2024 г. 14:55
В Баку сдана в эксплуатацию новая сеть автобусных полос

В Баку на улице Шамси Бадалбейли, начиная от пересечения с улицей Самеда Вургуна до пересечения с улицей Рашида Бейбутова организованы новые специальные полосы движения.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, на данном участке дороги проведены линии разметки в соответствии с требованиями автобусной полосы, установлены соответствующие дорожные знаки.

В настоящее время всего на 21 улице и проспекте Баку, в том числе на улице Шамси Бадалбейли, организованы специальные полосы движения общей протяженностью 64,7 км.

Подобное планируется провести еще на 31 улице и проспекте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yeni avtobus zolaqları şəbəkəsinin tətbiqinə başlanılıb

Самое важное

В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi