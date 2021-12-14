В Баку сдан в пользование очередной благоустроенный двор

14 декабря в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

14 декабря в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

Как сообщает Report, обновленный двор, расположенный по адресу: улица Нахчыванского, 78, 80, 86, 94, 94A, 94Б, поселок 8-й километр, Низаминского района Баку, охватывает здания, в которых проживают 1 500 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни граждан.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, с целью создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективной организации досуга молодежи и выработки у нее привычки регулярных занятий спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная, баскетбольная, шахматная и детская игровые площадки, проложена велосипедная дорожка. На территории двора также установлены 7 беседок, скамейки, контейнеры для отходов, скворечники, кошачьи домики.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий, обновлены лифты, установлены камеры наблюдения. Наряду с восстановлением зеленых насаждений на территории двора, с соблюдением правил особого карантинного режима на территории дополнительно посажены 350 деревьев, многочисленные кустарники и цветы, создана зеленая полоса на участке площадью 1 500 квадратных метров.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.