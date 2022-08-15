В Баку сдан в эксплуатацию амфитеатр, вместимостью свыше 900 мест

Парк Гейдара, расположенный в Хатаинском районе Баку, сдан в эксплуатацию после реконструкции.

Парк Гейдара, расположенный в Хатаинском районе Баку, сдан в эксплуатацию после реконструкции.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти (ИВ) района.

Было отмечено, что в парке Гейдара, расположенном в районе улиц Насреддина Туси, Неаполя и Вунг-Тау в Хатаинском районе столицы, завершены масштабные работы по реконструкции, и парк сдан в эксплуатацию. Ремонтные работы в парке проводились районной ИВ при организационной поддержке Общественного объединения "Региональное развитие".

В рамках работ по реконструкции, проведенных в парке, площадь которого была расширена до 14 гектаров, высажено более 30 тыс. деревьев и цветочных кустарников, заложено 9 гектаров газона, создано 7 км пешеходных и 1,1 км велодорожек. Кроме того установлено 150 скамеек, создана автостоянка на площади 2500 кв.м.

На территории парка заменен монитор, для организации культурно-массовых мероприятий построен амфитеатр на 918 мест.