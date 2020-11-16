В Баку сбились графики движения автобусов

В настоящее время высокая плотность движения наблюдается на ряде улиц и проспектов столицы

В настоящее время высокая плотность движения наблюдается на ряде улиц и проспектов столицы.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По этой причине автобусы курсируют с нарушением интервала движения на регулярных и экспресс-линиях на следующих улицах и проспектах:

- Улица Рашида Бейбутова;

- Второстепенные дороги проспекта Гейдара Алиева в обоих направлениях;

- Проспект Гара Гараева, Дакарский круг;

- Тбилисский проспект в обоих направлениях;

- Улица Аббас-кули-ага Бакиханова;

- Улица Узеира Гаджибекова;

- Проспект Зии Буниятова в обоих направлениях;

- Московский проспект.

"Учитывая дождливую погоду, мы просим участников движения проявлять осторожность и создать условия для движения автобусов на дорогах", - заявили в БТА.