В Баку сбились графики движения автобусов

В настоящее время высокая плотность движения наблюдается на ряде улиц и проспектов столицы.
Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
По этой причине автобусы курсируют с нарушением интервала движения на регулярных и экспресс-линиях на следующих улицах и проспектах:
- Улица Рашида Бейбутова;
- Второстепенные дороги проспекта Гейдара Алиева в обоих направлениях;
- Проспект Гара Гараева, Дакарский круг;
- Тбилисский проспект в обоих направлениях;
- Улица Аббас-кули-ага Бакиханова;
- Улица Узеира Гаджибекова;
- Проспект Зии Буниятова в обоих направлениях;
- Московский проспект.
"Учитывая дождливую погоду, мы просим участников движения проявлять осторожность и создать условия для движения автобусов на дорогах", - заявили в БТА.