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В Баку сбились графики движения автобусов

В Баку сбились графики движения автобусов В настоящее время высокая плотность движения наблюдается на ряде улиц и проспектов столицы
Инфраструктура
16 ноября 2020 г. 18:02
В Баку сбились графики движения автобусов

В настоящее время высокая плотность движения наблюдается на ряде улиц и проспектов столицы.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По этой причине автобусы курсируют с нарушением интервала движения на регулярных и экспресс-линиях на следующих улицах и проспектах:

- Улица Рашида Бейбутова;

- Второстепенные дороги проспекта Гейдара Алиева в обоих направлениях;

- Проспект Гара Гараева, Дакарский круг;

- Тбилисский проспект в обоих направлениях;

- Улица Аббас-кули-ага Бакиханова;

- Улица Узеира Гаджибекова;

- Проспект Зии Буниятова в обоих направлениях;

- Московский проспект.

"Учитывая дождливую погоду, мы просим участников движения проявлять осторожность и создать условия для движения автобусов на дорогах", - заявили в БТА.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda avtobuslar gecikmə ilə hərəkət edir

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