В Баку с начала года демонтировано свыше 9,4 тыс. рекламных носителей из-за нарушений

За первые 9 месяцев текущего года в Баку было демонтировано 9 419 различных рекламных носителей, нарушающих эстетический облик города, не отвечающих техническим требованиям и не соответствующих законодательству о государственном языке.

За первые 9 месяцев текущего года в Баку было демонтировано 9 419 различных рекламных носителей, нарушающих эстетический облик города, не отвечающих техническим требованиям и не соответствующих законодательству о государственном языке.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное рекламное агентство Азербайджана.

Помимо демонтажа, владельцам рекламных конструкций было выдано 761 обязательное к исполнению письменное предписание об устранении нарушений. Региональными рекламными управлениями было приостановлено размещение 4 767 рекламных материалов.