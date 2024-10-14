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В Баку с начала года демонтировано свыше 9,4 тыс. рекламных носителей из-за нарушений

В Баку с начала года демонтировано свыше 9,4 тыс. рекламных носителей из-за нарушений За первые 9 месяцев текущего года в Баку было демонтировано 9 419 различных рекламных носителей, нарушающих эстетический облик города, не отвечающих техническим требованиям и не соответствующих законодательству о государственном языке.
Инфраструктура
14 октября 2024 г. 13:58
В Баку с начала года демонтировано свыше 9,4 тыс. рекламных носителей из-за нарушений

За первые 9 месяцев текущего года в Баку было демонтировано 9 419 различных рекламных носителей, нарушающих эстетический облик города, не отвечающих техническим требованиям и не соответствующих законодательству о государственном языке.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное рекламное агентство Азербайджана.

Помимо демонтажа, владельцам рекламных конструкций было выдано 761 обязательное к исполнению письменное предписание об устранении нарушений. Региональными рекламными управлениями было приостановлено размещение 4 767 рекламных материалов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 9 419 müxtəlif reklam daşıyıcısı demontaj olunub

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