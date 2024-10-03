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В Баку с 5 октября изменится схема движения 5 автобусных маршрутов

В Баку с 5 октября изменится схема движения 5 автобусных маршрутов 14:50
Инфраструктура
3 октября 2024 г. 15:02
В Баку с 5 октября изменится схема движения 5 автобусных маршрутов

С 5 октября в Баку движение регулярных автобусных маршрутов №21, 30, 32, 49 и 120 в качестве альтернативы будет организовано через улицу Пушкина.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, это связано с полным ограничением движения транспортных средств с 28 сентября на улице Ковкеб Сафаралиевой (от улицы 28 Мая до улицы Узеира Гаджибейли) в Насиминском районе Баку в связи с ремонтными работами.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 5 müntəzəm avtobus marşrutunun hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək

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