В Баку с 5 октября изменится схема движения 5 автобусных маршрутов

14:50

С 5 октября в Баку движение регулярных автобусных маршрутов №21, 30, 32, 49 и 120 в качестве альтернативы будет организовано через улицу Пушкина.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, это связано с полным ограничением движения транспортных средств с 28 сентября на улице Ковкеб Сафаралиевой (от улицы 28 Мая до улицы Узеира Гаджибейли) в Насиминском районе Баку в связи с ремонтными работами.