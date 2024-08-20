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В Баку реорганизовано движение транспорта на пересечении проспекта Ходжалы с улицей Юсифа Сафарова

В Баку реорганизовано движение транспорта на пересечении проспекта Ходжалы с улицей Юсифа Сафарова Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта с целью усовершенствования дорожного движения и устранения пробок реорганизовало движение транспорта на пересечении проспекта Ходжалы с улицей Юсифа Сафаро
Инфраструктура
20 августа 2024 г. 17:19
В Баку реорганизовано движение транспорта на пересечении проспекта Ходжалы с улицей Юсифа Сафарова

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта с целью усовершенствования дорожного движения и устранения пробок реорганизовало движение транспорта на пересечении проспекта Ходжалы с улицей Юсифа Сафарова.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на территории аннулирована часть разделительной полосы и организован регулируемый перекресток, для того чтобы движущиеся по проспекту Ходжалы транспортные средства могли поворачивать налево.

В результате изменений маршрут транспортных средств сократится на 1 300 метров. В то же время изменена схема движения более 140 автобусов по 8 маршрутам (№ 4, 10, 21, 30, 32, 46, 49 и 120).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Xocalı prospektinin Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişməsində yol hərəkəti yenidən təşkil edilib

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