В Баку реорганизовано движение транспорта на пересечении проспекта Ходжалы с улицей Юсифа Сафарова

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта с целью усовершенствования дорожного движения и устранения пробок реорганизовало движение транспорта на пересечении проспекта Ходжалы с улицей Юсифа Сафаро

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта с целью усовершенствования дорожного движения и устранения пробок реорганизовало движение транспорта на пересечении проспекта Ходжалы с улицей Юсифа Сафарова.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на территории аннулирована часть разделительной полосы и организован регулируемый перекресток, для того чтобы движущиеся по проспекту Ходжалы транспортные средства могли поворачивать налево.

В результате изменений маршрут транспортных средств сократится на 1 300 метров. В то же время изменена схема движения более 140 автобусов по 8 маршрутам (№ 4, 10, 21, 30, 32, 46, 49 и 120).