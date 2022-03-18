В Баку ремонтируется эскалаторы пешеходного перехода

В Баку на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Сулеймана сани Ахундова заменятся вышедшие из строя запчасти эскалаторов на наземном пешеходном переходе.

В Баку на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Сулеймана сани Ахундова заменятся вышедшие из строя запчасти эскалаторов на наземном пешеходном переходе.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог.

"Работы по ремонту эскалаторов продлятся несколько дней. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым работам. В самое короткое время планируется запустить эскалаторы и сдать в пользование. Приносим гражданам извинения за неудобства, связанные с нерабочим состоянием эскалаторов в переходе, и неудобства в период ремонта", - сообщили в структуре.