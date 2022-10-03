В Баку ремонтируется улица Талата Шыхалиева

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана осуществляет ремонтные работы на улице Талата Шыхалиева в Наримановском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана осуществляет ремонтные работы на улице Талата Шыхалиева в Наримановском районе Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве.

В рамках ремонтных работ на улице протяженностью 450 метров будут установлены новые бордюры, верхний слой старого асфальтобетонного покрытия на протяжении всей дороги был фрезерован. В настоящее время прокладывается новое асфальтобетонное покрытие.

Аналогичные ремонтные работы в настоящее время проводятся на улице Алиашрафа Ализаде протяженностью 1 230 метров.