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В Баку ремонтируется улица Талата Шыхалиева

В Баку ремонтируется улица Талата Шыхалиева Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана осуществляет ремонтные работы на улице Талата Шыхалиева в Наримановском районе Баку.
Инфраструктура
3 октября 2022 г. 14:30
В Баку ремонтируется улица Талата Шыхалиева

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана осуществляет ремонтные работы на улице Талата Шыхалиева в Наримановском районе Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве.

В рамках ремонтных работ на улице протяженностью 450 метров будут установлены новые бордюры, верхний слой старого асфальтобетонного покрытия на протяжении всей дороги был фрезерован. В настоящее время прокладывается новое асфальтобетонное покрытие.

Аналогичные ремонтные работы в настоящее время проводятся на улице Алиашрафа Ализаде протяженностью 1 230 метров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Tələt Şıxəliyev küçəsi təmir olunur

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