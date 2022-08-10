В Баку ремонтируется улица Мехсети Гянджеви

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в Низаминском районе Баку капитально ремонтирует отрезок улицы Мехсети Гянджеви от улицы Рустама Рустамова до улицы Ширина Мирзоева.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в Низаминском районе Баку капитально ремонтирует отрезок улицы Мехсети Гянджеви от улицы Рустама Рустамова до улицы Ширина Мирзоева.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство.

Длина ремонтируемого отрезка дороги составляет 420 метров, ширина 8,5 метров. В рамках проводимых работ меняется поврежденное асфальтобетонное покрытие, по мере необходимости восстанавливаются тротуары, обновляются тротуарные плиты. В настоящее время на отрезке укладывается новое асфальтобетонное покрытие. На последнем этапе будут нанесены линии горизонтальной разметки и пешеходные переходы.

В рамках Инвестиционной программы этого года по району ремонтируются в целом 9 дорог общей протяженностью 6,25 километров.