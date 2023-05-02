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В Баку ремонтируется улица Иса Булагы

В Баку ремонтируется улица Иса Булагы Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ремонтирует 240-метровый участок дороги на улице Иса Булагы в Наримановском районе Баку. Ремонтные работы охватят участок дороги от улицы Академика Гасана Алиева до проспекта Фатали хана Хойского.
Инфраструктура
2 мая 2023 г. 11:49
В Баку ремонтируется улица Иса Булагы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ремонтирует 240-метровый участок дороги на улице Иса Булагы в Наримановском районе Баку. Ремонтные работы охватят участок дороги от улицы Академика Гасана Алиева до проспекта Фатали хана Хойского.

Как сообщили Report в Госагентстве, в рамках ремонтных работ было снято старое асфальтобетонное покрытие, восстановлены тротуары и бордюрные камни вдоль дороги.

В рамках работ будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, восстановлена дождевая канализация вдоль обочины дороги, установлены новые ливневые решетки.

Кроме того, будут нанесены горизонтальные линии разметки, в необходимых местах установлены дорожные знаки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının İsa bulağı küçəsinin bir hissəsi təmir edilir

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