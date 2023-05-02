В Баку ремонтируется улица Иса Булагы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ремонтирует 240-метровый участок дороги на улице Иса Булагы в Наримановском районе Баку. Ремонтные работы охватят участок дороги от улицы Академика Гасана Алиева до проспекта Фатали хана Хойского.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ремонтирует 240-метровый участок дороги на улице Иса Булагы в Наримановском районе Баку. Ремонтные работы охватят участок дороги от улицы Академика Гасана Алиева до проспекта Фатали хана Хойского.

Как сообщили Report в Госагентстве, в рамках ремонтных работ было снято старое асфальтобетонное покрытие, восстановлены тротуары и бордюрные камни вдоль дороги.

В рамках работ будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, восстановлена дождевая канализация вдоль обочины дороги, установлены новые ливневые решетки.

Кроме того, будут нанесены горизонтальные линии разметки, в необходимых местах установлены дорожные знаки.