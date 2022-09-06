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В Баку ремонтируется улица Хурриет

В Баку ремонтируется улица Хурриет Агентство автомобильных дорог Азербайджана ремонтирует улицу Хюрриет в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.
Инфраструктура
6 сентября 2022 г. 17:16
В Баку ремонтируется улица Хурриет

Агентство автомобильных дорог Азербайджана ремонтирует улицу Хурриет в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

На улице протяженностью 470 метров укладывается новое 12-сантиметровое асфальтобетонное покрытие. В рамках ремонтных работ выполнены работы по закладке нового дорожного основания и др.

В соответствии с "Инвестиционной программой" текущего года в Бинагадинском районе столицы будут отремонтированы улицы и дороги общей протяженностью 13,06 километров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Hürriyət küçəsi təmir olunur

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