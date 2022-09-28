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В Баку ремонтируется улица Джаваншира

В Баку ремонтируется улица Джаваншира Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало в Хатаинском районе Баку капитальный ремонт улицы Джаваншир протяженностью 1 400 метров.
Инфраструктура
28 сентября 2022 г. 16:48
В Баку ремонтируется улица Джаваншира

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало в Хатаинском районе Баку капитальный ремонт улицы Джаваншир протяженностью 1 400 метров.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

На указанной улице будет снято старое покрытие, выкопаны и удалены непригодные части основания, построено новое дорожное основание.

Затем будут выполнены работы по укладке нового двухслойного асфальтобетонного покрытия, люки колодцев коммуникационных линий будут подняты на проектную высоту и по мере необходимости установлены новые водостоки.

На последнем этапе будут нанесены горизонтальные линии разметки, установлены дорожные знаки.

Отметим, что на территории Хатаинского района на 5 улицах общей протяженностью 5 880 метров завершены ремонтные работы.

Наряду с недавно начатым капитальным ремонтом улицы Джаваншир, в настоящее время продолжается ремонт улицы Назима Шукюрова протяженностью 980 метров. В ближайшие дни планируется начать ремонт улицы Полада Гашимова общей протяженностью 5 км и примыкающих к ней дорог. До конца текущего года в Хатаинском районе будет завершен ремонт улиц и дорог общей протяженностью более 13 км.

На территории Хатаинского района в 2019-2020 годах проведены ремонтно-строительные работы на дороге протяженностью 41,5 километра, а в 2021 году - 14,2 километра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Cavanşir küçəsi təmir edilir

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