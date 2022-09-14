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В Баку ремонтируется улица Абшерона

В Баку ремонтируется улица Абшерона Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на улице Абшерона, поворот 21 в поселке Бузовна Хазарского района Баку.
Инфраструктура
14 сентября 2022 г. 17:03
В Баку ремонтируется улица Абшерона

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на улице Абшерона, поворот 21 в поселке Бузовна Хазарского района Баку.

Как передает Report, информацию об этом распространило агентство.

Длина ремонтируемого участка улицы составляет 1 500 метров, ширина – в среднем 6 метров. В рамках проводимых работ было фрезеровано старое асфальтовое покрытие, в необходимых местах выкопан и удален непригодный грунт, выполнены работы по заполнению.

В настоящее время на территории ведется строительство нового дорожного полотна. Затем будет выполнена укладка нового асфальтобетонного покрытия.

В соответствии с "Инвестиционной программой" этого года на территории поселков Мардякан, Бина, Бузовна, Гала и Зира Хазарского района проводится ремонт улиц и дорог общей протяженностью 26,5 километров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Abşeron küçəsi təmir edilir

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