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В Баку реализуются новые проекты по водоснабжению и канализации

В Баку реализуются новые проекты по водоснабжению и канализации 13:14
Инфраструктура
11 сентября 2024 г. 13:47
В Баку реализуются новые проекты по водоснабжению и канализации

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана реализует новые проекты по ремонту и восстановлению сетей водоснабжения и канализации в Баку.

Как сообщили Report в Госагентстве, большая часть запланированных работ уже завершена.

На ряде улиц вдоль одной из главных магистралей города - проспекте 8 Ноября, заменены магистральные водопроводы, проложены абонентские линии и осуществлено их подключение.

Работы по прокладке водопровода на улице Джорат находятся на завершающей стадии.

Кроме того, заменены или отремонтированы водопроводные сети на пересечении проспекта Ататюрка и улицы Мамеда Араза, на проспекте Парламента в Сабаильском районе, на улицах Теймура Эльчина, Ахмеда Раджабли и Ахмед бека Агаоглу в Наримановском районе, на улице Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе, вдоль Сальянского шоссе от Бибиэйбатского шоссе до Локбатанской развязки, по улице Диляры Алиевой и в других местах города.

Наряду с сетями водоснабжения, проведен ремонт и обновление канализационных линий. Заменены или отремонтированы канализационные линии на ряде улиц вдоль проспекта 8 Ноября, на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе, на пересечении с проспектом Азадлыг, на переулке Бибиэйбат в Сабаильском районе и в других местах города.

Кроме этого, построен канализационный коллектор на переулке Бибиэйбат в Сабаильском районе, вблизи Шемахинской дороги у Хокмалинской развязки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAgentlik: Bakıda yeni su və kanalizasiya layihələri icra olunur

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