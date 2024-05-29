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В Баку реализуется второй проект по ликвидации пробок на дорогах

В Баку реализуется второй проект по ликвидации пробок на дорогах Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта приступило к реализации второго из 7 запланированных проектов с целью реорганизации, усовершенствования дорожного движения и ликвидации пробок на
Инфраструктура
29 мая 2024 г. 17:01
В Баку реализуется второй проект по ликвидации пробок на дорогах

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта приступило к реализации второго из 7 запланированных проектов с целью реорганизации, усовершенствования дорожного движения и ликвидации пробок на улицах и проспектах города Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

Очередное изменение касается пересечения улицы Халила Рзы Улутюрка и проспекта Зии Буниятова.

Согласно новому проекту, регулярные маршрутные автобусы, следующие от Транспортного пересадочного узла (ТПУ), должны проехать по улице Халила Рзы Улутюрка, развернуться по эстакаде на пересечении с проспектом Зии Буниятова, и далее в направлении аэропортовского шоссе, проспекта Гара Гараева и Забратской дороги, сократив тем самым 900 метров до кольцевого узла.

Таким образом, дополнительный пробег маршрутных автобусов от Транспортного пересадочного узла Кёроглу до дорожной кольцевой развязки на улице Халила Рзы Улутюрка сократится в 2 раза (на 48%), время на 1 поездку уменьшится с 7-8 до 3 минут, а техническая скорость трафика увеличится в 1,4 раза.

Учитывая, что в указанном направлении действует более 300 маршрутов по 31 линии, дополнительный расход топлива и выбросы углекислого газа будут существенно снижены.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda sıxlıq və tıxacı aradan qaldırmaq üçün 2-ci layihənin icrasına başlanılıb

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