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В Баку расширят пешеходные зоны

В Баку расширят пешеходные зоны Проекты уже направлены в соответствующие государственные структуры
Инфраструктура
17 мая 2021 г. 12:35
В Баку расширят пешеходные зоны

Площадь пешеходных зон в центральной части Баку составляет 49 800 кв.м, еще 15 300 кв.м планируется превратить в полностью пешеходные зоны, а на 10 000 кв.м организовать зоны с преимуществом пешеходов.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли.

По его словам, проекты уже направлены в соответствующие государственные структуры: "Создание пешеходных зон включено в региональный план развития большого Баку, также проведены совместные обсуждения с Государственным комитетом градостроительства и архитектуры".

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