В Баку расширят пешеходные зоны

Проекты уже направлены в соответствующие государственные структуры

Площадь пешеходных зон в центральной части Баку составляет 49 800 кв.м, еще 15 300 кв.м планируется превратить в полностью пешеходные зоны, а на 10 000 кв.м организовать зоны с преимуществом пешеходов.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли.

По его словам, проекты уже направлены в соответствующие государственные структуры: "Создание пешеходных зон включено в региональный план развития большого Баку, также проведены совместные обсуждения с Государственным комитетом градостроительства и архитектуры".