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    ​В Баку расширяется проезжая часть еще одной дороги

    Это преследует целью ликвидировать высокую плотность транспорта на указанных отрезках дорог

    Баку. 16 марта. REPOERT.AZ/ Приступили к расширению проезжей части еще на одной из столичных дорог. Работы осуществляются для ликвидации неудобств и пробок, возникающих при передвижении транспорта, возвращающегося на проспект Гейдара Алиева, совершив разворот в нижней части путепровода у "Ramstore", проезжая напротив Центра Гейдара Алиева.

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" Пюнхан Мурсалиев, кроме того, с учетом возможных неудобств для передвижения транспорта, расширяется проезжая полоса для проезда автомобилей, движущихся от улицы Юсифа Сафарова и проспекта Бабека.

    Как сообщил П.Мурсалиев, работы преследуют целью ликвидировать высокую плотность транспорта на указанных отрезках дорог.  

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