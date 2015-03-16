​В Баку расширяется проезжая часть еще одной дороги

Баку. 16 марта. REPOERT.AZ/ Приступили к расширению проезжей части еще на одной из столичных дорог. Работы осуществляются для ликвидации неудобств и пробок, возникающих при передвижении транспорта, возвращающегося на проспект Гейдара Алиева, совершив разворот в нижней части путепровода у "Ramstore", проезжая напротив Центра Гейдара Алиева.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" Пюнхан Мурсалиев, кроме того, с учетом возможных неудобств для передвижения транспорта, расширяется проезжая полоса для проезда автомобилей, движущихся от улицы Юсифа Сафарова и проспекта Бабека.

Как сообщил П.Мурсалиев, работы преследуют целью ликвидировать высокую плотность транспорта на указанных отрезках дорог.