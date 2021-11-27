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В Баку проводятся рейды против незаконной уличной торговли

В Баку проводятся рейды против незаконной уличной торговли 09:59
Инфраструктура
27 ноября 2021 г. 10:39
В Баку проводятся рейды против незаконной уличной торговли

Исполнительная власть города Баку и Главное управление полиции города Баку проводят в районах столицы совместные профилактические мероприятия в рамках мер по борьбе с незаконной торговлей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ИВ города Баку.

С продавцами, занимающиеся розничной торговлей на тротуарах в антисанитарных условиях были проведены разъяснительные беседы.

В отношении более 10 граждан составлен протокол по статье 454 (незаконная уличная торговля, то есть реализация товаров или выполнение работ (оказание услуг) в местах, не установленных соответствующими органами исполнительной власти) Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qanunsuz küçə ticarətinə qarşı reydlər keçirilir, cərimə olunanlar var

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