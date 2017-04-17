В Баку проводится заседание глав железнодорожных ведомств стран-участниц ОЭС

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовали 13-е заседание руководителей железнодорожных ведомств стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС), 7-е заседание железнодорожного комитета Совета координации транзитного транспорта ОЭС и 3-е заседание рабочей группы высокого уровня проекта железной дороги Астара (Иран) - Астара (Азербайджан).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на мероприятии, которое завершится завтра, принимают участие делегации Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана, Ирана, Китая, Исламского банка развития (ИБР), Межправительственной организации по международным железнодорожным грузоперевозкам (OTİF), Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP), Банка торговли и развития ОЭС (ECO-TDB).

Мероприятие открыл вступительным словом зампред АЖД Игбал Гусейнов, проинформировавший участников о железнодорожных проектах, процессах модернизации инфраструктуры и техники, роли международных транспортных коридоров в повышении транзитного потенциала.

Коснувшись ситуации с реализацией транспортного коридора Север-Юг, И. Гусейнов отметил, что от станции Астара до границы Ирана уже проложена железнодорожная линия протяженностью 8,3 км, завершено строительство железнодорожного моста над Астара-чай. На днях по новому мосту запущен тестовый поезд. Сейчас в иранской Астаре ведутся обширные работы. Сюда входит также строительство станции и терминала отгрузки на территории площадью 35 га.

Главы делегаций рассказали о деятельности их организаций в этом направлении, а также реформах, проведенных за прошедший с 12-го заседания период.