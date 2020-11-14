В Баку проводится очередная масштабная дезинфекция

В зимние месяцы в период выпадения осадков дезинфекционные работы будут носить локальный характер

В соответствии с поручениями и указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой о мерах по борьбе с коронавирусной пандемией (COVID-19) в Азербайджане, Исполнительная власть города Баку продолжает комплексные мероприятия с целью дальнейшего расширения мер против этой эпидемии в столице.

Как сообщили Report в Исполнительной власти г. Баку, учитывая наметившийся за последние дни рост числа инфицированных COVID-19, 14 и 15 ноября с вовлечением 40 единиц спецтехники и 2000 сотрудников коммунальных служб на главных улицах, проспектах и дорогах города Баку в очередной раз проводятся дополнительные усиленные работы по дезинфекции с применением специальных химикатов.

С учетом объема проводимых работ дезинфекционные мероприятия охватят два дня.

Основной целью проведения усиленных дезинфекционных мероприятий является защита наших граждан от этой пандемии. В зимние месяцы в период выпадения осадков дезинфекционные работы будут носить локальный характер.