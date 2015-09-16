​В Баку проводится акция "Общественный упрек"

16 сентября, 2015 18:45

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) приступил в Баку к акции "Общественный упрек". Как сообщает Report, акция связана с занимающимися незаконной деятельностью частными таксистами, "оккупировавшими" автобусные остановки. Обращаясь к пассажирам, ЦИУТ просит присылать номера автомобилей занимающихся незаконной деятельностью таксистов в центр. Полученная информация будет отослана в Государственное управление дорожной полиции для принятия соответствующих мер.